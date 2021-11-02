ПФР с 2022 года введет более выгодные условия выплат для части российских пенсионеров

В 2022 году Пенсионный фонд РФ перейдет на новый режим работы. Значительное количество граждан старшего возраста сможет получить более высокие выплаты, причем, в упрощенном порядке.

В структуре отметили, что фиксированная часть пенсионных выплат удвоится для граждан старше 80 лет. В следующем месяце после дня рождения они получают на 6 тысяч рублей больше, чем раньше. В данную категорию граждан не попадали те, кто получал пенсию по потере кормильца. Теперь в ПРФ автоматически определят, какой вариант социальной выплаты для гражданина является более выгодным.

По имеющимся данным, нововведения коснутся и ФСД к пенсии после увольнения с работы. Как рассказал портал «Политэксперт», теперь житель не обязан сообщать сотрудникам территориального отделения ПФР об обстоятельствах, воздействующих на осуществление федеральной соцдоплаты.

За счет данного нововведения выплаты для огромного числа пенсионеров станут более выгодными. В автоматическом порядке новая система будет работать уже с 1 января.