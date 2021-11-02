Fox News – Сонный Джо унизил Америку на климатическом саммите

Президент США Джо Байден, по всей видимости, задремал на конференции ООН, посвящённой изменению климата. Как отмечает ведущий Fox News Шон Хэннити, Америке уже не в первый раз стыдно за своего президента: даже во время бодрствования глава Белого дома пренебрегает интересами своей страны.

Его путешествие в Европу было полной катастрофой. Это печально, это стыдно, это унизительно. Вы видите на этих кадрах, как Джо Байден прилюдно делает баиньки, во время собрания на тему изменения климата. Похоже, Джо просто не мог удержать глаза открытыми. Он мирно и беззаботно спал, а потом, конечно же, к нему подбежал помощник: «Эй, Джо! Алло, Джо! Джо! Проснись, Джо!»

Это очередной унизительный момент, которым мы обязаны Байдену. Пожалуй, Дональд Трамп был прав: Сонный Джо* оправдывает своё прозвище!

На этой неделе, когда Байден не дремал, он занимался тем, что приносил извинения. В том числе всеобъемлющее извинение перед Европой за злодеяния Америки. Той самой Америки, которая спасла Европу! Дайте-ка разобраться… А пока посмотрите этот фрагмент.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Наверное, мне не следует просить прощения, но я прошу прощения за то, что при предыдущей администрации Соединённые Штаты вышли из Парижского соглашения и поставили нас в несколько затруднительное положение…

Правда, Джо? Соединённые Штаты Америки? Мы спасли Европу и мир, Джо Байден! И при Дональде Трампе выбросы углекислого газа снизились, причём значительно. На самом деле, Джо, Дональд Трамп опережал все страны по снижению выбросов углекислого газа. Так что вместо того чтобы извиняться перед Европой, Джо Байден должен был рассказывать ей, как мы этого добились.

Кроме того, Джо, вы толкнули наших западноевропейских союзников прямо в объятия этого враждебного Владимира Путина! Вы дали Владимиру это специальное разрешение на строительство газопровода — и в то же время уничтожили высокооплачиваемые рабочие места для американских специалистов в энергетической отрасли, в частности на трубопроводе Keystone XL. Молодчина, Джоуи!

И теперь он снизил наши поставки нефти и газа, в то же самое время — уже во второй раз! — он умоляет ОПЕК, и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и Владимира Путина качать больше нефти. Сенатор Баррассо говорит, что мы получаем больше нефти от Путина, чем от Аляски! Есть в этом хоть какая-то логика?

Дата выхода в эфир 01 ноября 2021 года.

* Сонный Джо — кличка, которую Дональд Трамп дал Джо Байдену во время демократических праймериз перед президентскими выборами 2020 года (прим. ИноТВ).