Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры “Танцев со звездами” пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу

“На прошлой неделе, когда Гарик Корогодский приходил к нам в студию, он сказал, что хочет в “Танцы со звездами”. Знаешь, через сколько ему позвонили продюсеры? Через пять минут после того, как он это сказал у нас в эфире”, – заявил Мирошниченко, обращаясь к соведущей Анастасии Ровинской.

“То есть мы знаем уже следующего участника?” – уточнила она.

“Ну, там еще не согласились. Я не могу ничего говорить”, – резюмировал Миршниченко.

ВИДЕОВидео: TВІЙ ДЕНЬ / YouTube

Контекст:

31 октября стало известно, что продюсеры “Танцев со звездами” изменили правила для участников нового сезона. Теперь их будут выбирать зрители шоу путем голосования. Первыми претендентами на участие стали главный герой 11-го сезона шоу “Холостяк” на канале СТБ Михаил Заливако и победительница этого сезона Анна Богдан.

Они исполнили вальс. По итогам их выступления зрители отдали 50% голосов за то, чтобы пара принимала участие в следующем сезоне шоу, а 50% были против. Окончательное решение продюсеров шоу ведущий не сообщил.

—