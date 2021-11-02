 

“Глаз не отвести!”, “Неистово красива”. Ребрик снялась в “голой” комбинации

02.11.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ребрик напомнила подписчикам, что в Украине перевели часы на зимнее время, и пожелала всем набраться сил перед началом рабочей недели.

“Вам снятся сны? Цветные или черно-белые? Смешные или страшные?” – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Лиля, глаз не отвести!” – прокомментировала подписчица chupryna414.

“Неистово красива”, – заявила bashtova.nataliia.

Контекст:

Украина перешла на зимнее время в ночь на 31 октября.

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина” под названием “Ранок з Україною”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ приостановил работу

01.01 / США отправили американские бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы “сдержать потенциального противника”

11.07 / Глава Херсонской ОГА заявил, что за сутки в области не выявили ни одного случая COVID-19

08.08 / Общество: Как переселение чиновников в Сибирь поможет России

19.08 / «Беларуськалий» продолжил забастовку

29.06 / ЕС не планирует отменять упрощенный визовый режим с Беларусью – журналист

03.02 / Порошенко заявил, что СБУ не предоставляла ему информации о Козаке

25.09 / Fox News – в США выбрасывают бюллетени за Трампа — подтасовки уже начались

14.11 / СМИ сообщили, что в Канаде несколько десятков человек взяты в заложники. По информации полиции, угрозы нет

11.05 / Эксперт назвал худший вид заработка для малоимущих россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика