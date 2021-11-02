“Глаз не отвести!”, “Неистово красива”. Ребрик снялась в “голой” комбинации

Ребрик напомнила подписчикам, что в Украине перевели часы на зимнее время, и пожелала всем набраться сил перед началом рабочей недели.

“Вам снятся сны? Цветные или черно-белые? Смешные или страшные?” – спросила она.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Лиля, глаз не отвести!” – прокомментировала подписчица chupryna414.

“Неистово красива”, – заявила bashtova.nataliia.

Контекст:

Украина перешла на зимнее время в ночь на 31 октября.

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина” под названием “Ранок з Україною”.

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