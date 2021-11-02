Разумков: Антирейтинг президента – оценка работы власти, потому что практически все решения принимаются в Офисе президента

“К сожалению, антирейтинг президента сегодня вышел на первое место за два с половиной года работы, но это серьезный удар объективно. Я сейчас исхожу из реалий… Это оценка работы власти, не только работы Офиса президента и президента, а и Кабинета министров, потому что практически все решения принимаются в Офисе президента”, – заявил политик.

По словам нардепа, граждане понимают, что сейчас происходит в стране, им это не нравится и они высказывают свою позицию.

“Это такой уже не первый даже звоночек для представителей действующей власти, что они делают не так, как обещали, и как от них ожидает общество”, – сказал Разумков.

Контекст:

Согласно опубликованным 1 ноября результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, президент Украины Владимир Зеленский возглавляет президентский антирейтинг. Ни при каких обстоятельствах за него не проголосовали бы 31,9% украинцев.

В то же время, Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Если бы выборы проходили сейчас, то он вышел бы во второй тур вместе с экс-президентом Украины, лидером “Европейской солидарности” Петром Порошенко, и во втором туре победил бы.

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

За отзыв Разумкова с должности спикера проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

28 октября Разумков намекнул, что намерен создать собственную политическую партию.

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