Данилов назвал “сознательной дезинформацией” сообщения о концентрации российских войск возле границ Украины

“Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так: то, что они там пишут, – не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают”, – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что именно “такого скопления” там нет.

“Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии”, – объяснил Данилов.

Контекст:

30 октября газета The Washington Post писала, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ.

1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают концентрацию российских войск и военной техники на границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на 1 ноября не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе. В ГУР МО считают, что факты, которые фигурируют в публикациях СМИ, “являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений”.

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