Цинк при простуде: может немного помочь, но неизвестно, как его принимать



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Для большей части острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) возможности профилактики и лечения ограничены. Вакцинация существует лишь против гриппа и COVID-19. Для остальных ОРВИ доступны только неспецифические виды профилактики (дистанция, мытье рук и другие) и симптоматические методы лечения. Единичные руководства содержат рекомендации по применению цинка при простуде.

Цинк – важный для работы иммунной системы человека минерал. В лабораторных экспериментах он демонстрировал активность против большинства респираторных вирусов. Однако крупные обзоры и метаанализы эффективности биодобавок с цинком при простуде либо были низкого качества, либо успели устареть. Поэтому ученые из США, Австралии и Канады решили уточнить, что мы на самом деле знаем о цинке при простудных заболеваниях.

Ученые рассмотрели данные 28 исследований эффектов цинка при простуде, в которых участвовали около 5,5 тысяч человек. В некоторых исследованиях минерал принимали для профилактики, в остальных – для лечения.

В среднем эффективность цинка была не намного лучше, чем действие плацебо. Авторы обзора подсчитали, что леденцы или назальный аэрозоль с цинком могли бы предупредить пять случаев простуды у 100 человек, пользовавшихся ими в течение месяца. Эти биоактивные добавки были связаны с сокращением продолжительности болезни на два дня. На 19 человек меньше из 100 больных простудой будут испытывать симптомы на седьмой день, если будут принимать цинк. Однако ученые сочли, что доказательства того, что прием цинка облегчает среднюю суточную тяжесть симптомов простуды, неубедительны.

В части исследований добровольцев специально заражали риновирусами, одними из возбудителей простуды. Такие исследования не показали никакой пользы от леденцов и спреев с цинком – ни в профилактике, ни в лечении. В то же время, цинк вызывал больше побочных явлений, чем плацебо. Среди них были тошнота, раздражение полости рта, изменение чувства вкуса. Однако эти эффекты не были тяжелыми.

Еще одна обнаруженная учеными проблема – имеющиеся исследования не дают четкого понимания, как лучше принимать цинк. Не существует универсальной рекомендуемой дозы, неизвестен оптимальный путь введения. Также ученые не исключают, что цинк «работает» не против всех респираторных вирусов.

Несмотря на противоречивость некоторых данных, авторы нового обзора считают, что и врачам, и пациентам стоит рассматривать добавки с цинком в качестве возможного средства для профилактики и лечения простуды. В частности, по мнению авторов, их лучше предпочесть препаратам, которые точно неэффективны, но назначаются для успокоения пациентов.