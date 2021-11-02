 

Володин и Нигматулин обсудили межпарламентские отношения России и Казахстана

02.11.2021, 13:28, Разное
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Володин обсудил с Нигматулиным подготовку к заседанию Совета и пленарному заседанию Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности ( ПАОДКБ). Мероприятия пройдут 29 ноября в режиме видеоконференции.

Спикер Госдумы обсудил с коллегой из Казахстана развитие межпарламентских отношений. Речь шла о комиссии высокого уровня, взаимодействии профильных комитетов ГД восьмого созыва и Мажилиса парламента Казахстана.

Также Нигматулин поздравил Володина с избранием на пост спикера Государственной Думы восьмого созыва.

Напомним, что Вячеслав Володин возглавляет Парламентскую ассамблею ОДКБ. Он избран на эту должность в ноябре 2019 года на трехлетний срок.

В состав Организации договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.



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