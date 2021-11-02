Стало известно, сколько складных экранов выпустит Samsung

Подразделение южнокорейского производителя электроники Samsung Display огласило, что в будущем году выпустит не менее 18 млн панелей OLED для складных экранов смартфонов. К слову, до конца текущего года компания планирует произвести чуть более 8 млн таких экранов.

Кроме того, еще одна «дочка» «Самсунга» – Dowooinsys – обещает резко увеличить производства тонких стекол для экранов электронных устройств.

По словам экспертов, эти новости еще раз подтверждают прогнозы по смене предпочтений производителей и пользователей, которые в ближайшие года должны перейти с привычных на сегодня смартфонов на более компактные и удобные складные устройства. Мощности компании Samsung уже сейчас позволяют выпускать до 16 млн таких изделий в год.