 

Эксперт предупредил россиян о рисках потери денег при покупках в приложениях

02.11.2021, 13:16, Новости дня
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Известный российский эксперт по кибербезопасности Виталий Вехов призывает россиян воздержаться от покупок в приложениях, так как это создает дополнительные риски стать жертвой мошенников.

Специалист советует использовать только официальные сайты и осуществлять только прямые онлайн-платежи. В крайнем случае, используйте приложения, которые вами уже хорошо проверены.

Мобильные приложения для осуществления платежей также стоит скачивать только с официальных сайтом. Однако, если у вас есть возможность не использовать мобильное приложение, а заходить на сайт с компьютера, то лучше отложите смартфон в сторону, советует специалист. И вообще, поменьше вводите в мобильные устройства важной информации.  



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