Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ

Бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины», – приводит слова Яроша РИА «Новости».

«Правый сектор» – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.

Ранее парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.