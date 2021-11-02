 

Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ

02.11.2021, 13:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины», – приводит слова Яроша РИА «Новости».

«Правый сектор» – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.

Ранее парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.



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