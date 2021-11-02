 

Украинский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств

02.11.2021, 13:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПечерский районный суд Киева избрал главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, он обязан являться по вызову к следователю и в суд, также ему запрещено покидать Киев.

«Ходатайство прокуроров (об избрании меры пресечения в виде личных обязательств) удовлетворить», – приводит решение суда РИА «Новости».

Медведчук должен являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 ноября по новому уголовному делу. Речь идет о подозрениях в госизмене и терроризме, которые Служба безопасности Украины огласила лидеру политсовета ОПЗЖ в октябре.

По версии СБУ, Медведчук помогал срывать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса, тем самым участвуя в заговоре против страны и подрывая ее энергетическую безопасность. Новое уголовное дело Медведчук назвал сфабрикованным и обвинил киевские власти в попытке отвлечь внимание от офшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что происходящее с Медведчуком – «не что иное, как сведение счетов с политическим конкурентом». Кремль осудил решение суда, но вместе с тем отметил, что помочь главе политсовета ОПЗЖ не может, поскольку тот является гражданином Украины.

В мае СБУ обвинила Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук якобы передал находящемуся в РФ депутату Тарасу Козаку засекреченную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.

Генпрокуратура Украины также заподозрила лидера политсовета ОПЗЖ и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Суд, однако, решил не арестовывать Медведчука, вместо этого отправив его под домашний арест с 13 мая. Генпрокурор Ирина Венедиктова осталась недовольна решением судебного органа и пообещала «идти дальше» в деле главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту. 



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