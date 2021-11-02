 

Прохор Шаляпин резко отреагировал на шутки о связях с “бабушками”

02.11.2021, 13:00, Разное
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Певец Прохор Шаляпин ответил на шутки о себе. Его часто упрекают в отношениях с женщинами более старшего возраста. Сам же артист отметил, что у него не было связей с «бабушками».
Шаляпин отметил, что подобные шутки в его адрес не являются уместными. В рамках общения с журналистами артист ответил юмористам Гарику Харламову и Павлу Воли на тему его отношениях. В некоторых программах комики вспоминают об отношении Шаляпина с женщинами пенсионного возраста.

Шаляпина обижает тот факт, что женщин после 60-ти лет многие считают «бабушками». В то же время таковыми никто не называет своих собственных матерей. Музыкант потребовал уважительнее относиться к женщинам старше 60 лет. В 20 лет певцу казалось, что наступила «древняя старость». Сейчас ему 37, и он чувствует себя абсолютно молодым.

Что касается бывшей жены Прохора Шаляпина Ларисы Копенкиной, то бизнес-вумен способна дать фору многим молодым девушкам. Она обладает мощной энергетикой.

Напомним, что чуть больше месяц назад Прохор Шаляпин стал вдовцом. Его жена Татьяна Дэвис скончалась в США, не пережив заражение коронавирусом. Попрощаться с возлюбленной артист не смог.

Источник: teleprogramma.pro



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