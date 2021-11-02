Малышева: Желатин и перец чили помогут сохранить здоровье суставов

Известный теледоктор Елена Малышева рассказала, какие продукты помогут сохранить здоровье суставов. По ее словам, в рацион нужно включить перец чили и желатин.

Существует ряд суперпродуктов, которые сохраняют суставы здоровыми. В этот список попал, в том числе, и болгарский перец. С возрастом хрящи в суставах изнашиваются, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите. Желатин практически полностью состоит из коллагена. Он, в свою очередь, положительно влияет на хрящи суставов.

Выработка коллагена в организме происходит, если присутствует витамин С. Если наблюдается нехватка последнего, то желатин будет бесполезным. Для восполнения запаса витамина С нужно есть болгарский перец желтого цвета.

Здоровье суставов поможет сохранить острый перец чили. В данном продукте содержится элемент капсаицин, оказывающий мощный противовоспалительный эффект, пишет портал «Слово и дело».