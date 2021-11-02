Коронавирус не обогнал некоторые эпидемии по количеству летальных исходов

Коронавирус по количество летальных исходов не обогнал некоторые эпидемии. По словам ученых, некоторые пандемии унесли больше жизней, нежели войны.

В мире общее число умерших в результате коронавируса в скором времени превысит пять миллионов человек. COVID-19 не обогнал другие эпидемии по количеству смертельных исходов. Ученые заявили, что «испанка» в 1918-1919 годах унесла жизни свыше, чем 50 миллионов человек. В то же время существует предположение, что реальная статистика больше, нежели публикует ВОЗ.

Если говорить о XXI веке, то летальность коронавируса очень большая. В 2009 году бушевал грипп H1N1. Тогда скончались 18,5 тысячи человек. В 2002-2003 году в КНР появился один из коронавирусов. Тогда погибли 774 человека. В то же время число тех, кто скончался от COVID-19 намного выше, нежели от Эболы. Первый случай данной лихорадки был зафиксирован в 1979 году.

Ученые отметили, что с 1980 года от СПИДа погибли 36,3 миллиона человек во всем мире. Эффективного лекарственного средства пока не найдено. В то же время есть ретровирусные препараты, которые останавливают развитие болезни, пишет портал «Политэксперт».