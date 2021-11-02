Без обуви до середины колена не обойтись. Готовые образы, которые это доказывают

В течение последних двух десятилетий большинство женщин носили осенью ботильоны и ботинки на грубой подошве. Первые добавляют женственности в повседневный образ, а вторые удобны и универсальны. Тем не менее, в этом сезоне в тренды уверенно ворвались сапоги до колена. Рассказываем, почему это произошло.

С пальто и кожаными шортами

Сапоги до колена обрели бешеную популярность в связи с возвращением в тренды мини-юбок и кожаных шорт. Обувь с высоким голенищем уравновешивает силуэт и не даст вам замерзнуть в прохладные дни. Наденьте кожаные шорты с белым топом и длинным плюшевым пальто кремового оттенка. В этот образ идеально впишутся белые сапоги “слоучи”.

С замшевой курткой и юбкой в бельевом стиле

Этой осенью модницы делают ставку на смешение текстур. Вот почему они с удовольствие носят глянцевые юбки-миди из атласа с замшевыми куртками. И хотя идея носить летнюю юбку поздней осенью может выглядеть нелепо, правильная обувь исправит ситуацию. Просто наденьте сапоги на устойчивом каблуке и чувствуйте себя защищенной.

С джинсами скинни

Даже устаревшим скинни в этом сезоне найдется применение. Наденьте свои любимые летние джинсы, заправив их в сапоги, подходящие по оттенку. Останется дополнить образ модной клетчатой блузой с акцентным воротником.

С платьем-рубашкой и трикотажным жилетом

Укороченные вязаные жилеты в этом сезоне находятся на пике популярности. Обычно модницы носят их в сочетании с брюками и рубашками оверсайз. Вы можете немного трансформировать привычный образ, надев с жилетом платье-рубашку и высокие сапоги.

С брючным костюмом

С помощью сапог до колена можно сделать более современным строгий образ, состоящий из серого брючного костюма и водолазки. Просто заправьте штанины внутрь, сохранив небольшой объем возле колена.

Идея заправлять широкие штаны в сапоги имеет все больше поклонников. Ведь этот трюк позволит защитить от пятен брючины светлых изделий.

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С трикотажем

Актуальные миди-юбки из трикотажа идеально сочетаются с высокими сапогами. Особенно при наличии разрезов сбоку. Останется дополнить образ водолазкой, подходящей по оттенку.

Если же вы отдаете предпочтение черному трикотажному платью с разрезом, с помощью сапог с принтом под змею вы сможете сделать образ менее мрачным.

С джинсами и кожей

Все мы знаем, что деним идеально сочетается с кожей. Эффект восприятия стильного сета усилится, если вместо ботильонов вы наденете высокие сапоги, дублирующие текстуру или цвет кожаной куртки.