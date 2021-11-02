 

Закон об олигархах нужен власти для отвлечения внимания от ее падающего рейтинга – нардеп от “Европейской солидарности” Синютка

02.11.2021, 12:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Этим законопроектом власти хотят отвлечь внимание от проблемы тарифов, от проблемы отсутствия газа, от проблемы, когда хотят сегодня власти лишить территориальные общины, а это читай – людей – любых ресурсов и любых возможностей”, – заявил политик.

Он добавил, что эти проблемы влияют на рейтинг действующей власти, а основная цель закона – устранить плюрализм мнений на центральном телевидении и установить диктатуру.

“Первая цель – это еще одна ступень к установлению диктатуры в Украине, ну а вторая цель, без которой установление диктатуры невозможно – это подавление свободы слова”, – заявил Синютка.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции “Голос” Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера ВР Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку к закону.

Новый глава парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером. Спикер еще не подписал закон. 2 ноября в карточке законопроекта появилась отметка о том, что в Раду поступили предложения по устранению несогласованностей в нем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Звезда “Дневников вампира” стала матерью во второй раз

03.10 / В Сенате США потребовали решительных мер против «Северного потока – 2»

27.08 / В Великобритании решили эвакуировать 200 кошек и собак из Кабула

18.06 / Поклад: Однажды во время поездки в Беларусь я и Рыбчинский остались без денег. Мы сговорились и в поезде обыграли в карты Богатикова

20.01 / На кастинг в российской “Лиге смеха” зарегистрировались команды из “ДНР”

22.04 / Guardian – нобелевские лауреаты призвали мир к отказу от ископаемого топлива

23.11 / Названа причина задымления поезда на станции «Тверская» московского метро

12.11 / Ford выпустит новый электрокар на базе Mustang Mach-E

13.10 / Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео

16.11 / Путин поручил создать в Судане пункт ВМФ России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика