 

Шуфрич купил канал UkrLive, который объединился с каналом “Перший Незалежний”

02.11.2021, 12:46, Новости дня
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Согласно истории изменений регистрационной информации, 28 октября 2021 года вместо Владислава Багинского, который значился основателем, конечным бенефициаром и руководителем, владельцем стал Нестор Шуфрич, а возглавил компанию Виктор Фролов.

Эту информацию подтвердил и сам Шуфрич в Facebook.

“Я исполнил свое обещание: приобрел лицензию на спутниковое вещание, в результате чего теперь являюсь собственником телеканала UkrLive, на частоте которого силами коллектива журналистов организована трансляция незаконно закрытого “Першого незалежного”, – сообщил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3147489038808331&id=1525179317705986

На сайте UkrLive отмечается, что 27 октября телеканал объединился с “Першим незалежним”.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”. Они также продолжили работу в соцсетях и на YouTube.

23 февраля министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщил, что 100 человек из попавших под санкции каналов создали ООО “Медиахолдинг “Новости”. Через два дня компания стала владельцем канала “Перший незалежний”.

Сотрудники попавших под санкции телеканалов вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг. В YouTube телеканал продолжает вещание.

25 сентября Шуфрич стал совладельцем канала “Перший незалежний”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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