Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после
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“Проверяйте насадки перед бритьем”, – подписал первый ролик артист.
Скриншот: vladimirdantes / Instagram
“Ребята, может быть так, что сексуальность резко ушла с одним движением бритвы? Что это за человек? Ты кто?” – обратился сам к себе артист во втором ролике.
Скриншот: vladimirdantes / Instagram
До бритья артист выглядел вот так.
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Контекст:
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.
После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Музыкант женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.
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