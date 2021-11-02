 

Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после

02.11.2021, 12:46, Новости дня
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“Проверяйте насадки перед бритьем”, – подписал первый ролик артист.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram

“Ребята, может быть так, что сексуальность резко ушла с одним движением бритвы? Что это за человек? Ты кто?” – обратился сам к себе артист во втором ролике.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram

До бритья артист выглядел вот так.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Музыкант женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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