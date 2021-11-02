Из-за сильного тумана в аэропортах Москвы задержали или отменили более 100 рейсов

Из-за сильного тумана в трех аэропортах Москвы задержали или отменили более 100 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 8:20, в аэропорту Внуково 17 рейсов задержано, 6 — отменено, в Домодедово 23 рейса задержано, 15 — отменено, в Шереметьево 31 рейс задержан, 15 — отменено.

Фото: Дмитрий Соколов / соцсети

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье до утра 2 ноября из-за густого тумана. В ночь на 2 ноября и до 10 часов утра, как предупреждали в столичном ГУ МЧС, видимость упадет до 200-700 метров.

«Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты», — заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что температура выше нормы на 6-10 градусов прогнозируется 6 ноября практически на всей территории России. «Необычный всплеск тепла» будет связан с господством атлантических воздушных масс.

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