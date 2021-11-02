Грета Тунберг получила Цицероновскую премию за речь на климатическом форуме в Глазго

Шведская эко-активистка Грета Тунберг удостоена престижной Цицероновской премии, которой награждают выдающихся ораторов человечества, за речь на климатическом форуме в Глазго. Награду ей вручит лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Выступая перед публикой, активистка раскритиковала нежелание политиков выполнять свои обещания по сокращению выбросов углекислого газа к 2050 году. Впервые в истории с высокой трибуны был использован полемический приём «бла-бла-бла», который впервые применил римский сенатор Катон Старший, обосновывая необходимость разрушения Карфагена, в 196 году до н.э. Опыт Катона использовали также такие выдающие ораторы, как Цицерон, Гай Юлий Цезарь, апостол Павел, император Андроник Палеолог, папа Урбан II, Адольф Гитлер и Уинстон Черчилль.

«Любой дурак может выразить свою мысль какими-то заумными словами и банальными ораторскими штампами. Истинное мастерство состоит в том, чтобы объяснить свою мысль словами, понятными ребёнку. «Бла-бла-бла» достигает сердец и умов слушателей гораздо легче и быстрее, чем рассуждения про углеродный слой, заумные графики и диаграммы. В ближайшее время мы планируем изучить речь Греты в Милане и применять её опыт при проведении парламентских дебатов и научных конференций», – рассказал мэр Глазго Роберт Токсик.

Пламенная речь Тунберг привела к падению акций «Газпрома» на 4% в течение торговой сессии.

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