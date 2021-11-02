 

Грета Тунберг получила Цицероновскую премию за речь на климатическом форуме в Глазго

02.11.2021, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шведская эко-активистка Грета Тунберг удостоена престижной Цицероновской премии, которой награждают выдающихся ораторов человечества, за речь на климатическом форуме в Глазго. Награду ей вручит лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Выступая перед публикой, активистка раскритиковала нежелание политиков выполнять свои обещания по сокращению выбросов углекислого газа к 2050 году. Впервые в истории с высокой трибуны был использован полемический приём «бла-бла-бла», который впервые применил римский сенатор Катон Старший, обосновывая необходимость разрушения Карфагена, в 196 году до н.э. Опыт Катона использовали также такие выдающие ораторы, как Цицерон, Гай Юлий Цезарь, апостол Павел, император Андроник Палеолог, папа Урбан II, Адольф Гитлер и Уинстон Черчилль. 

«Любой дурак может выразить свою мысль какими-то заумными словами и банальными ораторскими штампами. Истинное мастерство состоит в том, чтобы объяснить свою мысль словами, понятными ребёнку. «Бла-бла-бла» достигает сердец и умов слушателей гораздо легче и быстрее, чем рассуждения про углеродный слой, заумные графики и диаграммы. В ближайшее время мы планируем изучить речь Греты в Милане и применять её опыт при проведении парламентских дебатов и научных конференций», – рассказал мэр Глазго Роберт Токсик.

Пламенная речь Тунберг привела к падению акций «Газпрома» на 4% в течение торговой сессии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.10 / Мнение: Слив

25.01 / “Гордость переполняет”: Илья Авербух показал, как сын выполняет опасный трюк на скейте

04.06 / Доля людей младше 14 лет в населении стран мира, 2013

14.06 / Мнение: Письмо: “Написала греку”

10.03 / Таинственные живые меховые шарики на двух ножках появились в доме

10.09 / “Я безнадежный романтик”: Дрю Бэрримор объяснила свое нежелание выходить замуж

02.03 / Настасья Самбурская устроила «бомж-стайл» вечеринку в честь дня рождения

03.04 / Болеет она, отстаньте! – Личное мнение

17.01 / Мнение: Штрихи к биографии Армина Лашета

16.06 / Танцы, вегетарианство и вода с лимоном: бьюти-секреты певицы Клавы Коки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика