Бренд Chevrolet представил 650-сильный внедорожник на базе Silverado на выставке SEMA

В рамках выставки SEMA состоялась премьера нового внедорожника Chevrolet Silverado с короткой базой.

Автомобиль обладает 650-сильным бензиновым двигателем. Известно, что данный экземпляр обладает усовершенствованным шасси, позволяющим передвигаться по пустыне. Предусмотренный кузов выполнен по индивидуальному заказу и окажется наиболее удобным для бездорожья. Новый внедородник Silverado получил пятирычажную заднюю подвеску.

Вместе с тем модель обладает 6,2-литровым агрегатом с десятиступенчатой автоматической трансмиссией. Повышенная проходимость обеспечивается 37-дюймовыми шинами. Кроме того, разработчиками предусмотрены усиленные тормоза Chevrolet Performance Big Brake Upgrade. Стоимость автомобиля пока не озвучена производителем.