Changan начнет в РФ продажи кроссовера Uni-K в декабре 2021 года

Китайская компания Changan намерена начать продажи кроссовера Changan Uni-K в следующем месяце.

На данный момент известно, что паркетник прошел сертификацию ОТТС, позволяющую приступить к реализации. Вместе с тем изначально предполагалось выпустить Uni-K в РФ к середине 2021 года, однако сроки скорректировали. Под капотом установят 2-литровый бензиновый агрегат с мощностью 226 л.с. Модель имеет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Кроме того, кроссовер оснастили тремя режимами езды. Пока производитель умалчивает стоимость модели Uni-K, однако приобрести аналогичный экземпляр на китайском рынке можно по цене от 146 тысяч юаней в базовой комплектации.