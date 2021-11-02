 

Changan начнет в РФ продажи кроссовера Uni-K в декабре 2021 года

02.11.2021, 12:22, Новости дня
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Китайская компания Changan намерена начать продажи кроссовера Changan Uni-K в следующем месяце.

На данный момент известно, что паркетник прошел сертификацию ОТТС, позволяющую приступить к реализации. Вместе с тем изначально предполагалось выпустить Uni-K в РФ к середине 2021 года, однако сроки скорректировали. Под капотом установят 2-литровый бензиновый агрегат с мощностью 226 л.с. Модель имеет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Кроме того, кроссовер оснастили тремя режимами езды. Пока производитель умалчивает стоимость модели Uni-K, однако приобрести аналогичный экземпляр на китайском рынке можно по цене от 146 тысяч юаней в базовой комплектации.



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