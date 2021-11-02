 

В «Новатэк» предсказали снижение цен на газ через полгода

02.11.2021, 12:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Новатэк» отмечает начало коррекции цен на газ и ожидает их возвращения к «нормальным уровням» в течение шести-девяти месяцев, сообщил начальник управления компании по связям с инвесторами Александр Назаров.

Назаров отметил на конференции «Диалог с компанией «Новатэк», которую проводит «ВТБ Капитал Инвестиции», что коррекция на рынке уже началась, но пока она «не привела к возвращению цен на какой-то нормальный долгосрочный уровень, но тем не менее, на горизонте как минимум шести-девяти месяцев мы видим коррекцию до более-менее нормальных уровней к следующему летнему сезону», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что цена газа в Европе поднялась выше 850 долларов за 1 тыс. кубометров.

В понедельник днем цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца в ходе торгов снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров.

Между тем в Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / За сутки в Украине привили от коронавируса почти 20 тыс. человек, второй дозой – ни одного

08.07 / Грузия решила возобновить международное авиасообщение

22.02 / Россия и Иордания договорились о локализации производства ракет «Корнет»

17.06 / Guardian – только картой — пандемия приблизила Великобританию к безналичному обществу

24.06 / Додон назвал символ общей Победы на параде в Москве

30.09 / Die Welt – вакуум власти в Германии даёт шанс Парижу и Риму перехватить инициативу в ЕС

06.10 / Раскрыты причины роста заболеваемости коронавирусом в Москве

05.10 / Ученые впервые извлекли ДНК застывших в янтаре насекомых

10.10 / В Бразилии от коронавируса умерло более 600 тыс. человек

04.08 / Шеф-редактор The Insider Доброхотов: Расследование Bellingcat о вагнеровцах выйдет. Но журналисты хотят получить позицию президента Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика