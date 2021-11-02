 

Песков счел некачественными вбросами публикации о военной технике РФ «у границ Украины»

02.11.2021, 12:21, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПубликации о якобы присутствии российской военной техники «у границ Украины» являются некачественными вбросами, на которые даже не стоит тратить время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», – сообщил он, комментируя соответствующую публикацию американского издания Politico, передает ТАСС.

Песков отметил, что что передвижение военной техники и военных подразделений РФ на территории страны является исключительно делом Москвы.

«Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но РФ – это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Напомним, американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.

Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области.



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