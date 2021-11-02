Диетолог Леонов рассказал, в каких случаях нельзя есть картофель

Врач-диетолог Артем Леонов объяснил, в каких случаях не стоит употреблять картофель. Этот овощ имеет достаточно высокий гликемический индекс. Данный показатель говорит о том, что при определенных особенностях организма картофель есть опасно.

Из-за высокого ГИ картофель не нужно употреблять, если присутствует нарушение углеводного обмена. Этот овощ противопоказан при повышенном уровне глюкозы в крови и метаболическом синдроме. Не исключена и индивидуальная непереносимость картофеля. Этот овощ относится к семейству пасленовых, поэтому не исключена аллергическая реакция.

В целом все зависит от кишечной микробиоты. Всем, у кого нет вышеназванных нарушений, картофель есть разрешено. Овощ обладает и рядом преимуществ. Он является источником витамина С, магния, кальция, калия, фосфора. К тому же там присутствуют медь, цинк, марганец и железо.

Источник: rsport.ria.ru