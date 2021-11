Washington Times – четыре антибайденовских песни возглавили топ iTunes

В США хит-парад самых популярных песен на iTunes возглавили четыре песни с критикой политики Джо Байдена, пишет The Washington Times. Все песни называются Let’s Go Brandon («Вперёд, Брэндон») — эта фраза превратилась в эвфемизм для всех противников действующего президента, после того как на гоночных соревнованиях журналистка NBC не расслышала, что толпа скандирует «К чёрту Байдена».



Reuters

Всего за несколько дней до вершины музыкальных хит-парадов добралось четыре рэп-песни с одинаковым названием Let’s Go Brandon («Вперёд, Брэндон»), в которых авторы критикуют политику Байдена, пишет The Washington Times.

Как рассказывает издание со ссылкой на сайт PopVortex, если в понедельник в список 10 самых популярных песен на iTunes в США попало только две антибайденовские песни, то в четверг их стало в два раза больше. На первом месте по-прежнему находится Let’s Go Brandon Брайсона Грея (в соавторстве с Тайсоном Джеймсом и Чэндлером Крампом), в то время как второе, пятое и шестое занимают различные версии другой песни под тем же названием за авторством рэпера Лозы Александера. Кроме расширенной и оригинальной версии в топ также попал ремикс от рэпера Годз Чайлд из Флориды, который, по информации The Hustle Weekly, стал вирусным в TikTok.

В топе самых скачиваемых песен в категории рэп и хип-хоп популярность Let’s Go Brandon ещё более очевидна. Антибайденовские песни заняли первые пять строчек — на пятой расположилась композиция Topher, D.Cure & the Marine Rapper.

This is HISTORIC: the top 5 songs on the iTunes hip hop charts are ALL “Let’s Go Brandon” songs. This has NEVER happened before In HISTORY. Let’s keep it going. pic.twitter.com/HrVrIEcLvB

— CCG BRYSON (@RealBrysonGray) October 28, 2021

Американская газета объясняет, что название Let’s Go Brandon возникло из-за ошибки журналистки телеканала NBC, которая освещала 2 октября гонки NASCAR. Она заявила, что толпа зрителей на гоночной трассе «Талладега Суперспидвей» скандирует «Вперёд, Брэндон» в честь победителя гонок Брэндона Брауна, в то время как на видео отлично слышно, что на самом деле они кричат «К чёрту Байдена».

С тех пор фраза «Вперёд, Брэндон» стала эвфемизмом для противников действующего президента: в соцсетях они начали использовать её в своих постах в рамках #LetsGoBrandonChallenge («Челлендж Вперёд Брэндон»). Член палаты представителей республиканец Билл Пози использовал это выражение в своём выступлении в сенате на прошлой неделе, а сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и губернатор Техаса Грег Эбботт использовали хэштег в своих Twitter-аккаунтах.

Композиция Брайсона Грея возглавила чарты даже несмотря на то, что её заблокировали на YouTube и в TikTok. По словам рэпера, причиной стала «медицинская дезинформация»: в тексте песни содержатся высказывания против вакцинации. Как отмечает в заключение The Washington Times, Грей и Александер в своих клипах носят красные кепки, в которых появляются сторонники Дональда Трампа.