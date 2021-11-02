NI – уход Меркель вряд ли изменит политику Германии на «российском направлении»

Неизбежный уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии вряд ли приведёт к сближению Москвы и Берлина, пишет The National Interest. По мнению издания, это обуславливается тем, что новое правительство этой страны будет коалиционным, политика Берлина в целом характерна своей преемственностью, а немецкое население и элиты считают поведение Кремля неприемлемым.



Reuters

В Берлине сейчас идёт огромное количество переговоров. При этом с учётом федеральных выборов, которые состоялись в конце сентября, о будущей политике Германии наверняка сказать можно только одно: после 16 лет у власти Ангела Меркель покинет свой пост и на её место придёт новый канцлер, пишет The National Interest.

Приход к власти администрации Джо Байдена показал, как новое руководство вырабатывает новую политику, в том числе и в отношении России. Но как после ухода Меркель поведёт себя Германия, которая до сих пор играла роль ключевого союзника США в плане отношений с Кремлём?

Опасения насчёт сближения Москвы и Берлина имеют под собой некоторые основания: ведь предшественник Меркель Герхард Шрёдер был другом Владимира Путина во время его нахождения на посту канцлера. При этом незадолго до своего ухода Шрёдер одобрил газопровод «Северный поток», несмотря на все протесты союзников по НАТО. После же отставки Шрёдер начал работать в крупных российских энергетических компаниях.

В отличие от своего предшественника, Меркель никогда не испытывала особой симпатии к Москве: ещё во времена ГДР она отказалась шпионить для тогдашних властей. Гораздо позже, когда она уже пришла к власти, Берлин организовал европейские санкции против России. Германия также стала одним из инициаторов усиления контингентов в Восточной Европе после событий 2014 года.

Между тем на выборах 2021 года партия Шрёдера (социал-демократы, СДПГ) набрала большинство голосов. Следующим канцлером, скорее всего, станет кандидат от СДПГ Олаф Шольц. При этом он тесно сотрудничал со Шрёдером до 2004 года.

В то же время Кремль пытался повлиять на исход выборов: пророссийские СМИ поддерживали правую «Альтернативу для Германии» (AfD), которая выступает за более тесные немецко-российские отношения. РФ также стремилась дискредитировать зелёных, так как те против «Северного потока — 2» и придерживаются более твёрдой позиции по правам человека.

«Однако политика Германии по отношению к РФ вряд ли существенно изменится, даже несмотря на уход Меркель. В основном это обуславливается пятью причинами», — считает журнал.

Во-первых, следующее правительство будет коалиционным. С учётом расстановки сил и особенностей парламентской системы в Германии коалиции могут сложиться только из трёх партий, в то время как в бундестаге их всего шесть.

При этом относительно дружественные Кремлю AfD и Левая партия вообще не примут участие в нынешних переговорах. Таким образом, Шольц может стать канцлером, только если его поддержат две из трёх оставшихся партий: зелёные, Свободная демократическая партия Германии или меркелевский союз. Всё это мешает сближению.

Во-вторых, сами социал-демократы сейчас с Кремлём явно не на короткой ноге. СДПГ была партнёром Меркель по коалиции на протяжении большей части её пребывания в должности, а выходцы из этой партии занимали посты вице-канцлера и министра иностранных дел как раз тогда, когда Германия вводила антироссийские санкции. К тому же подобную позицию подкрепляет и недавняя риторика Шольца.

Что же до приятеля Путина Шрёдера, то его влияние на СДПГ крайне незначительно. Более того, после отравления Алексея Навального некоторые социал-демократы даже хотели, чтобы Шрёдер ушёл со своих постов в российских госкомпаниях.

В-третьих, политика безопасности Германии характерна своей преемственностью. Германия продолжала выступать против России, даже когда экс-президент США Дональд Трамп резко критиковал НАТО и Берлин, пытаясь снискать благосклонность Путина. Антироссийские санкции и присутствие НАТО же строятся на глубоком убеждении немецкого населения и элит в том, что РФ ведёт себя неприемлемо.

В-четвёртых, подобной преемственности ожидает, похоже, и сама Россия. Несмотря на кампанию российских СМИ и хакерские атаки, нет никаких доказательств того, что Москва всерьёз пыталась вмешаться во внутренние дела Германии.

В-пятых, на преемственность указывают и нынешние переговоры. Наиболее вероятно, что будущая правящая коалиция будет состоять из СДПГ, зелёных и СвДП. Эти партии не так давно опубликовали результаты своих переговоров, и в этих материалах РФ не упоминается вообще.

«Таким образом, несмотря на то, что в течение последних 16 лет курс Германии по отношению к РФ во многом определяла именно Меркель, её уход вряд ли изменит подход Берлина к Москве», — подытоживает The National Interest.