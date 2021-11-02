Всё гениальное просто – Личное мнение

Который год я всё пытаюсь донести до нашей тусовки очень простую мысль. Сейчас попробую сформулировать её максимально просто и понятно: если ты хочешь показать свою крутизну, то сумки, одежда, аксессуары — всё это не поможет.

Во всём мире всесторонне развитые и богатые люди выглядят так:



Фото: Соцсети

Простая водолазка. Обычные джинсы. Возьмите любого западного миллиардера, они все выглядят так.

Чемоданы, сумки, пальто из перьев, фарфор — всё это какое-то, уж простите, мещанство. Мещанство духа.

Если уж у тебя есть деньги и тебе хочется выделиться, позволь себе быть собой.

Не нужно соблюдать установленный в прошлом веке дресс-код. В чём хочешь, в том и ходи. Чего душа требует, то и надевай.

И плевать, кто что там себе подумает — ты настолько успешен, что тебе просто наплевать на чужое, навязанное бабкиными и мещанскими стереотипами фу.

Как, по-вашему, выглядят современные успешные российские бизнесмены? Не те, которые заработали свои миллиарды продажей ресурсов в мутные 90-е, а которые вот прямо сейчас успешно поднимаются и занимают своё место под жарким капиталистическим солнцем. Холеное лицо, туфли из крокодиловой кожи, пиджак от Пуперони?

А что скажете на счёт такого кринжового парня с кальянами?

Это чудо — наш тюменский предприниматель Вадим Боков. Весьма успешный, между прочим. На два Porsche честным трудом и талантом заработал. И это в 30 лет! Без богатых родителей, без взяток и откатов. Вадим из обычной семьи айтишников.

Всего за 2 года молодой парень создал и «поднял» свой бренд тюменских беспроводных наушников CGPods, который теперь конкурирует лоб в лоб с мировыми лидерами. CGPods входят в ТОП-5 самых продаваемых наушников России. Обгоняя даже Huawei, JBL и Sony.

Про сами наушники CGPods я уже неоднократно рассказывала. По качеству материалов и сборки — ничуть не хуже Apple AirPods. По функционалу — круче. Например, у CGPods есть влаго-защита (у «яблок» – нет).

11 команд — у тюменского наушника. У «яблок» – 3. Есть ещё и уникальные модели со своими «фишками», вроде супер-прочного кейса CGPods 5.0 из профессионального авиационного алюминия (из такого же металла делают боинги). Такой кейс в 3 раза крепче пластикового «яблочного». Выдерживает 220 кг (против 84 кг у хлипкого пластикового корпуса Apple AirPods).

Или вот кейс CGPods Lite — самый маленький в мире кейс. Помещается в любую сумочку или даже в маленький карман джинсов. Ещё и щёлкает прикольно — кейс-антистресс и отличный подарок для нервной подруги.

Тюменские CGPods очень достойно звучат, а модель CGPods 5.0 ещё и мощно басит. Автономность у CGPods тоже на уровне — 20 часов работы без розетки (ровно столько же, как у Apple AirPods).

Но главное CGPods стоят в 4 раза дешевле. Почему? Тюменские беспроводные наушники CGPods продаются только через интернет, по честной прямой цене производителя — 3’500 рублей.

Никаких посредников, офлайн-розницы и сетевых магазинов, которые накручивают цены в 2-3 раза.

Звучит, конечно, красиво. Тогда вопрос: почему в интернете появляются отзывы о том, что CGPods — это не тюменский продукт, а перебрендированный Китай?

Рассказываю. Бешеная популярность тюменских CGPods не осталась без внимания китайцев с Алика. Подделывать «яблоки» уже неинтересно да и смысла мало — люди ведь не дураки и понимают, что оригинал американских наушников не может стоить 2-3 тысячи рублей.

А вот подделывать CGPods — очень даже интересно. Цена у них — всего 3’500 рублей. Гораздо легче поверить, что наушники с AliExpress, которые всего на тысячу дешевле — точно такие же, что и тюменские.

Тем более что корпус у китайских подделок точь-в-точь, как у оригинала. Смотрите сами:

Вот только если заглянуть внутрь наушников, выясняется, что у тюменских CGPods всё другое: дорогой микрофон с завода Apple, а у китайских подделок — дешевый ноунейм:

У CGPods хорошие и качественные динамики. Поэтому и звучат тюменские наушники отлично. У китайских подделок дешёвый динамик, соответственно, и звук — отстой.

У CGPods идеальная синхронизация с устройством и есть влаго-защита. У китайских подделок — старый блютуз и мокнут они как лист бумаги.

Китайцы решили хайпануть на популярности тюменских CGPods и стали продвигать свои дешёвые подделки «чёрным» пиаром.

На Пикабу и некоторых других сайтах стали появляться заказные проплаченные обзоры, в которых авторы с аккаунтов-однодневок утверждали, будто китайские подделки — те же самые CGPods, только дешевле.

Как тут не поверить?

Впрочем, наш «Тюменский Илон Маск», Вадим Боков, парень не промах — дважды доказал, что все эти негативные отзывы и обзоры — полный фейк.

Сначала он опубликовал ответный отзыв, в котором наглядно на пальцах показал разницу между «внутрянкой» китайских и оригинальных тюменских наушников.

Затем «Тюмен Маск» устроил акцию «Честный отзыв». Каждому якобы недовольному покупателю Боков предложил вернуть 100% стоимости CGPods в обмен на наушники + в подарок — фирменную сетевую зарядку.

Что вы думаете? Из 400 недовольных покупателей ответило всего 14 человек. 14 из 400 — это 3%.

Удивительно правда? Остальные пишут плохие отзывы, но возвращать «отвратительные» наушники не собираются даже за деньги и подарок. Делайте выводы.

А я суммирую. Очевидно, что почти большинство негативных отзывов о CGPods в интернете — заказные и фейковые. Так что не ведитесь на них. На китайские подделки — тоже не ведитесь. Сэкономленная тысяча рублей не стоит ваших потраченных нервов и испорченного настроения от неудачной покупки.

Заказывать оригинальные тюменские CGPods можно только в проверенных интернет-магазинах. А лучше всего — на официальном сайте бренда cgpods.ru

У тюменцев, кстати, настоящий ВИП-сервис. Если в течение гарантийного срока (1 год) с наушниками что-то случится, вам их сразу и без вопросов заменят на новые. Никакого ремонта, ремонтных мастерских: сломалось — тут же получите новые!

Такого сервиса нет даже у Apple. А тут продукт за 3’500 рублей и такой ВИП подход!

Доставка быстрая — пока ещё успеваете заказать CGPods, получить их до новогодних праздников и порадовать себя или близких отличным подарком.

Наушники доставляют по России, в Украину и Беларусь. Курьерами, транспортными компаниями, почтой — любым удобным вам способом. В Москве и Тюмени есть пункты самовывоза и бегают курьеры.

И мой новогодний подарок для вас: идите и покупайте — будет хорошая скидка по промокоду MIRO1121!

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