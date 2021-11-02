 

Вильфанд объяснил происхождение «радиационного тумана» в Москве

02.11.2021, 11:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПриродное явление, наблюдаемое в столице, называется «радиационный туман», однако он никак не связан с радиоактивностью, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации [излучения]. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», – рассказал он РБК.

Во вторник утром на фоне тумана более 200 рейсов задержаны или отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево.



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