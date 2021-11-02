Мнения: РФ и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

На Украине сложилась критическая ситуация в системе энергообеспечения. На ряде крупнейших тепловых электростанций запасы угля упали ниже нормы. В связи с этим украинское Минэнерго даже инициировало проверку собственников ТЭС и ТЭЦ на предмет соответствия лицензионным условиям. Но сама по себе проверка угля не добавит. Тем временем, стало известно, что РФ и Белоруссия не будут поставлять на Украину электроэнергию в ноябре. Эти поставки должны были компенсировать дефицит угля и предотвратить вынужденные отключения электроэнергии.

На Украине сложилась критическая ситуация в системе энергообеспечения. На ряде крупнейших тепловых электростанций запасы угля упали ниже нормы. В связи с этим украинское Минэнерго даже инициировало проверку собственников ТЭС и ТЭЦ на предмет соответствия лицензионным условиям. Но сама по себе проверка угля не добавит. Тем временем, стало известно, что РФ и Белоруссия не будут поставлять на Украину электроэнергию в ноябре. Эти поставки должны были компенсировать дефицит угля и предотвратить вынужденные отключения электроэнергии.

В конце октября «Интер РАО ЕЭС» назначила, а впоследствии отменила конкурс, необходимый для организации поставок электроэнергии на Украину. Аналогичный конкурс не провела и белорусская сторона. При этом на эти поставки рассчитывал Киев, о чем свидетельствует состоявшийся конкурс «Укрэнерго» на доступ к сечению. Большую часть электроэнергии должна была импортировать государственная компания «Энергоатом». Очевидно, что решение начать импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии было вынужденным. Всего несколько дней назад украинское Минэнерго опровергало информацию о том, что импорт может быть возобновлен.

До 1 ноября текущего года на Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, введенный Верховной Радой. Запрет был пролоббирован компанией ДТЭК Рината Ахметова, являющейся монополистом на рынке угля Украины. Запрет был поддержан командой Владимира Зеленского, который искал поддержки украинских националистов и Запада, и потому пошел на откровенно популистский шаг, показывая тем самым, что антироссийский курс Киева остается неизменным.

Решение возобновить импорт было принято под давлением обстоятельств. По Украине уже понеслась энергетическая «зрада», на фоне чего антирейтинг президента Зеленского впервые превысил антирейтинг экс-главы государства Петра Порошенко. Но, как оказалось, имиджевая жертва была напрасной – вопрос импорта электроэнергии решен не был. С Россией официальных переговоров на тему возобновления поставок никто не проводил, спустив их на уровень отдельных компаний. С Минском такие переговоры проводились, но белорусская сторона отсутствие поставок связала с общим бардаком на Украине, которая то запрещает, то вновь разрешает импорт электроэнергии.

К слову, до последнего момента импортные поставки уже через суд небезуспешно пыталась заблокировать компания ДТЭК. В итоге «Укрэнерго» вынуждена была воспользоваться лазейками в законодательстве, чтобы провести конкурс на доступ к сечению. Так что версия Минска выглядит вполне убедительной.

Было ли «наказание» Украины согласовано Россией и Белоруссией, доподлинно неизвестно. Но очевидно, что обострение на Донбассе и применение Киевом ударных беспилотников «Байрактар» являются не лучшим фоном для ведения переговоров о поставках электричества.

Исключить политическую составляющую в данном вопросе сложно. Вместе с тем, утверждать, что подобное политическое решение влекло за собой экономические потери поставщиков, тоже нельзя. Электроэнергия нынче в дефиците и покупатель на нее есть. И Россия, и Белоруссия, имеют возможность выбирать, кому поставлять газ, уголь и электроэнергию в приоритетном порядке.

Так, «Интер РАО ЕЭС» сообщила о двукратном увеличении поставок в Китай. А Минск в конце октября начал поставлять электроэнергию в Литву, хотя еще весной этого года президент последней призывал Украину не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, которая является «проектом РФ по расширению своего влияния». Решение Литвы начать закупки энергии у Белоруссии в Киеве было воспринято не иначе, как «кидок» от партнеров. В свою очередь Александр Лукашенко использовал эти поставки как эффектный пиар-повод: мол, несмотря на агрессивную политику литовского руководства, Минск демонстрирует заботу о людях, которые «еще вчера жили в одной стране». Как бы там ни было, повезло литовцам, а не украинцам.

Предсказать последствия энергодефицита на Украине сложно, поскольку многое зависит от погоды. Теплая зима станет спасением для страны, но в случае затяжных холодов ресурса для нормального прохождения отопительного сезона просто не будет. Пострадает бизнес и промышленность, которые будут отключать первыми. Но в случае критических сбоев в энергосистеме веерные отключения коснутся населения и коммунального сектора. Нынешний кризис демонстрирует тотальную зависимость Украины от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее.

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