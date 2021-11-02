В Кремле призвали не верить слухам о продлении нерабочих дней

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в РФ будут продлены после 7 ноября.

При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.

«Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.

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В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.