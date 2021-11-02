 

Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью

02.11.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В этом году мы ее отправили в Киев в лагерь известной украинской модели Аллы Костромичевой. Она поехала с сестрой, провела там почти две недели, очень понравилось. В итоге ее там научили ходить. Считаю, это очень классно для девочки, это раскрепощает. А то, что она просит отправить ее данные в модельные агентства, – я пока это все игнорирую”, – заявила супруга бизнесмена.

По словам Марины Ярославской, ее муж не против хобби дочери, если оно не в ущерб учебе.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились в 2006 году. В 2018 году пара сыграла свадьбу в Лондоне. Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Супруги воспитывают троих детей – сына и двух дочерей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.11 / Авиакомпаниям разрешили вывозить россиян из-за границы

12.07 / СБ ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

26.07 / В компании Xiaomi представят доступную версию флагманского смартфона

19.09 / Путин рассказал, как США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

07.05 / “Фу, бл…дь”, “Какая пошлятина. Продолжай”. Maruv вызывающими танцами развлекала публику ресторана в Подмосковье

28.05 / Одесса стала третьим городом Украины, где пройдет пилотный проект центров вакцинации от COVID-19

15.05 / В Офисе президента готовят “широкую пресс-конференцию” Зеленского

10.10 / Автомобиль с Собчак попал в ДТП, есть погибшие – СМИ

12.10 / Fitch не исключило роста нефтегазовых доходов РФ на 70%

01.06 / Российские эксперты рассказали представителям ОБСЕ об общественных наблюдателях и электронном голосовании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика