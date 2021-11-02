Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью

“В этом году мы ее отправили в Киев в лагерь известной украинской модели Аллы Костромичевой. Она поехала с сестрой, провела там почти две недели, очень понравилось. В итоге ее там научили ходить. Считаю, это очень классно для девочки, это раскрепощает. А то, что она просит отправить ее данные в модельные агентства, – я пока это все игнорирую”, – заявила супруга бизнесмена.

По словам Марины Ярославской, ее муж не против хобби дочери, если оно не в ущерб учебе.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились в 2006 году. В 2018 году пара сыграла свадьбу в Лондоне. Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Супруги воспитывают троих детей – сына и двух дочерей.

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