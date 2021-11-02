 

На Донбассе боевики используют лазерное оружие, есть пострадавший – советник главы Днепропетровской ОГА

02.11.2021, 11:54, Новости дня
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“30 октября эвакуировали в областную офтальмологическую больницу защитника с поражением глаза лазером во время наблюдения. У специалистов ДОКОЛ есть опыт лечения таких поражений”, – написала она.

Губа пригласила представителей ОБСЕ пообщаться с пострадавшим военнослужащим “(дистанционно или очно на улице с учетом карантинных мер) и зафиксировать факт применения лазерного оружия”.

https://www.facebook.com/tpguba/posts/2498503716960327

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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