 

Министр экономики Украины Любченко подал в отставку

02.11.2021, 11:54, Новости дня
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“Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Алексей Любченко подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности”, – говорится в сообщении.

Отставку Любченко парламент, скорее всего, рассмотрит на заседании 3 ноября – на этот день запланировано рассмотрение кадровых вопросов. Также Рада должна рассмотреть отставку министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. 

Контекст:

Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины 20 мая. До этого он почти год возглавлял ГНС. 

О том, что Любченко может уйти в отставку, написало 1 ноября Delo. Издание сообщило, что Любченко хотят уволить ради улучшения отношений с бизнесом, а “большинство коллег по правительству, а также бизнес-ассоциаций вздохнули с облегчением”, когда узнали о его возможном уходе. 

На его место, по данным издания, могут назначить замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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