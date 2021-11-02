Если Разумков создаст свою партию и пойдет с ней на выборы, она пройдет в Верховную Раду – опрос

Партию Разумкова поддержали бы 5,5% украинцев.

Лидером парламентского рейтинга остается “Слуга народа” – за нее готовы проголосовать 15% опрошенных.

На втором месте “Европейская солидарность” – 12,4%.

Следом идут “Оппозиционная платформа – За жизнь” (7,5%) и “Батьківщина” (7,2%).

Рейтинг остальных партий ниже 5%. В частности, у “Украинской стратегии Гройсмана” 4,6%, у партии “Сила и честь” 3,6%, а у представленного сейчас в парламенте “Голоса” 1%.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

28 октября Разумков намекнул на то, что намерен создать политическую партию.

“Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей – и в парламенте – к тому, что есть те обещания, которых от нас ждут люди… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше”, – сказал бывший спикер парламента.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

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