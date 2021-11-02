 

В рамках совместного проекта Минкульта и Минюста судебные заседания будут проходить под классическую музыку

02.11.2021, 11:51, Разное
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Министерство культуры объявило о запуске совместного с Минюстом проекта «Симфония Фемиды», цель которого – повысить уровень культуры граждан, привлекаемых к административной и уголовной ответственности, и создать уникальную атмосферу судебного процесса.  

«Одной из причин высокого уровня преступности в стране является низкий образовательный уровень населения. Люди зачастую игнорируют культурные мероприятия по причине занятости или дорогих билетов. Отсюда формируется плохой вкус. В результате у нас в стране множество поклонников звукоизвлечения в стиле поп или рэп», – заявила министр культуры Ольга Любимова.

Чиновница предложила проводить все судебные заседания под аккомпанемент классических произведений. Приоритет будет отдан русским композиторам – Чайковскому, Рахманинову, Прокофьеву, Мусоргскому и Глинке, но по желанию любой из сторон процесса могут использоваться и зарубежные авторы – Бах, Моцарт, Бетховен.

«Идея Ольги Борисовны [Любимовой] мне определённо понравилась. Процесс под «Лебединое озеро» станет новшеством, которое может подарить миру отечественная судебная система. Я тоже предложил несколько инициатив, например, посадить в зале заседания тапёра, то есть пианиста, который будет играть определённую тему в зависимости от обстоятельств», – рассказал министр юстиции Константин Чуйченко.

Минкульт также предложил распространить уроки музыкального образования и на заключённых, отбывающих наказание в колониях. По мнению Любимовой, они могли бы делать под классические композиции физические упражнения. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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