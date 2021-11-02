 

Мнение: Кто оскорбил чувства верующих?

02.11.2021, 11:44, Разное
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Если какой-нибудь недоумок скачает с порно-сайта фотографии и видео и начнет рассылать скаченное, кого привлекут к ответственности по ст 242 УК за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов? Порно-студию, порно-актеров, операторов, режиссеров? Или того, кто скачал и распространил? Ответ, по-моему, очевиден.

А  в истории Ирины Волковой, чья фотография, выложенная Instagram, якобы, оскорбила чувства верующих, мне интересно, почему не привлекают к ответственности того, кто распространил фотографию девушки по верующим?

Вот фотография этого самого распространителя:

Выясняется, что заявление на Волкову написал некто Тимур Булатов. А перед этим разослал фотографию верующим:  «Я кинул клич по друзьям: «Эй, православные, кого эта жопа оскорбляет?» Отозвался один человек, зовут его Аркаша. Мы с ним тут же поехали в СК, и дело возбудили» (отсюда).

Крамольная фотография была выложена Ириной Волковой в Instagram еще в августе 2020 года. И за целый год фотография не оскорбила ни одного верующего. Но когда Тимур прислал фотографию Аркаше, Аркаша оскорбился. Получается, что Аркашу оскорбил Тимур? Это он прислал фотографию. Так или не так?

Этот Тимур Булатов оказался  персонажем с откровенно криминальным правосознанием, мелкий уголовник. К слову, настоящая фамилия Булатова – Исаев.

Фотография Булатова-Исаева отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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