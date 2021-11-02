 

За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

02.11.2021, 11:42, Разное
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За минувшие 24 часа в России было зарегистрировано 39 008 случаев коронавируса. Число пациентов, успевших за те же сутки полностью излечиться от болезни, составило 30 905 человек. Число летальных случаев за тот же срок побило предыдущий антирекорд и составило 1 178.

В Москве было зарегистрировано 5736 заболевших ковидом за сутки, что в очередной раз делает столицу тем регионом России, в котором регистрируется наибольшее число новых заразившихся. На второй строчке этого антирейтинга расположился Санкт-Петербург, пополнивший официальную статистику информацией о 3066 новых случаях коронавируса. В Московской области число новых пациентов с ковидом оценивается в 2893 человек.

Число зарегистрированных в России случаев коронавируса составило 8 593 200. При этом количество выздоровевших пациентов за весь срок ведения наблюдений оценивается в 7 412 631 человек. Число летальных исходов, зарегистрированных официальной статистикой, установилось на отметке в 240 871.

Эксперты отмечают, что, согласно статистики, 2 ноября 2021 года в России зафиксирован новый антирекорд по уровню смертности от ковида. Избежать тяжелого течения болезни и сильно повысить шансы избежать заражения вовсе возможно. Для этого достаточно пройти вакцинацию от коронавируса. В оперативной штабе подчеркивают, что вакцина остается самым эффективным путем к победе над пандемией.



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