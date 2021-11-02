 

В 2020 году власти РФ выдали рекордные 656 тысяч паспортов

02.11.2021, 11:40, Разное
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Половину из них раздали на границе с ДНР.

В 2020 году власти РФ установили исторический рекорд по выдаче паспортов. За год российское гражданство получили 656 тысяч человек, следует из доклада «Гражданского содействия»*.

Аналитик комитета Константин Троицкий обнаружил, что почти половину паспортов в 2020 году формально выдали в Ростовской области. Анализ данных также показал, что больше половины граждан, получивших гражданство РФ в 2016-2020 годах, — украинцы.

При составлении доклада Троицкий анализировал работу Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (ГУВМ МВД), которому в 2016 году передали полномочия Федеральной миграционной службы (ФМС).

В опубликованном «Гражданским содействием» материале утверждается, что ГУВМ МВД «снизило требования к квалификации своих сотрудников, прекратило систематические взаимодействия с гражданским обществом, НКО, научным сообществом, религиозными объединениями и независимыми экспертами, закрыло публичные издания, перестало публиковать отчеты, планы и часть статистики».

Почти в 5 раз меньше человек смогли обратиться за этим статусом при новой службе. В то же время ГУВМ МВД выдал почти на 1,1 млн больше российских паспортов иностранным гражданам, чем ФМС, обнаружил аналитик.

В докладе также говорится, что при ГУВМ МВД статус беженца в РФ за 5 лет получили 153 человека. Из них в 2020 году — лишь 28 человек.

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В сентябре власти самопровозглашенной Донецкой народной республики организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных маршрутов в Ростовскую область, чтобы жители, у которых есть российское гражданство, смогли проголосовать на выборах в Госдуму.

С лета 2019 года в Ростовской области открыты пункты выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР. В июле 2021-го сообщалось, что по упрощенной схеме российские паспорта получили 611 тысяч жителей самопровозглашенных народных республик.

* организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



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