Китайский кроссовер Haval XY оценили в 1,5 млн рублей

В Китае начался прием предварительных заказов на новый кроссовер Haval XY.

Приобрести данную новинку станет возможным по цене от 1,5 млн рублей в эквиваленте на местную валюту. Автомобиль обладает 2-литровым дизельным двигателем с мощностью 184 л.с. Кроме того, новый экземпляр получил передний привод. Новая модель имеет семиступенчатую коробку передач, а также оснащается полноприводной системой в максимальной комплектации.

В продажу одновременно запустят шесть комплектаций, отличающихся функционалом и некоторыми деталями кузова. В максимальной модификации приобрести новый кроссовер Haval XY в Китае можно по цене 1,87 миллиона рублей. По поводу поставок в Россию данных не предложено.