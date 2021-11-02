Ford выпустил ограниченную серию внедорожника Bronco DR 2023 года

Американская компания Ford представила новый агрессивный внедорожник Bronco DR (Desert Racer) 2023 модельного года.

Автомобиль поступит в продажу ограниченным тиражом. Уже из названия следует, что транспортное средство используется для внедорожных целей, а также его можно применять на дорогах общего пользования. Под капотом установлен 5-литровый турбированный агрегат на 400 л.с. мощности. Вместе с тем изменения коснулись амортизаторов, подвески и других элементов.

Еще одной доработкой указали примененные нижние рычаги и каркас безопасности. Известно, что новая модель обладает прочными покрышками BFGoodrich Mud-Terrain T / A KM3. Пока остальные характеристики и стоимость внедорожника не раскрыта.