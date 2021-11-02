Мнение: Кому телефонные мошенники прокладывают дорогу

Московский программист «добровольно» отдал жуликам две квартиры и кучу денег, итого 20 млн рублей. История стандартная — представились сотрудниками банка, втянули в беседу, «загипнотизировали». Держали под контролем три месяца, покуда не выдоили досуха. Сейчас таких случаев полно, это не первый и не последний:

https://baza.io/posts/4e6e8ea9-d935-450b-b6e9-d5d5c602c563

Если мы заглянем глубже в человеческую историю, мы обнаружим, что люди давно уже научились убеждать друг друга. Квартиры — это ещё мягкий вариант. Мошенники другого уровня принуждают незнакомцев примкнуть к группе остроконечников, чтобы сражаться с тупоконечниками, или наоборот. Иногда под контроль такого рода агитаторов подпадают целые страны, с соответствующими печальными последствиями.

На всякий случай: я не экуменист, и я понимаю, что иногда без войны с тупоконечниками не объективно не обойтись. Но всё же есть большая разница между разумным патриотом и, скажем, религиозным фанатиком. Разумный патриот руководствуется своими убеждениями. Фанатик руководствуется приказами тех, кто держит его под контролем.

Некоторые подумают сейчас — да что же за ерунда произошла в Москве, неужели у этого программиста не было родственников и друзей. Но вот попробуйте вытащить знакомого из секты, из финансовой пирамиды или из тому подобной структуры… Вы обнаружите, что мошенники используют крючки, которые крепко держат жертву, не позволяя ей вырваться. Один из классических крючков — желание отыграться. Отдав мошенникам первые 100 тысяч рублей, жертва готова обычно отдать и миллион, чтобы спасти вложенные уже 100 тысяч. Разумеется, есть и другие уловки, которые подробно расписаны в соответствующей литературе. В «Психологии влияния» Роберта Чалдини, например. Или, если угодно, в хорошо известной вам методичке от Джина Шарпа.

Сейчас большая часть звонков с незнакомых номеров — это роботы жуликов, которые или заманивают простофиль на «бесплатный стоматологический осмотр», или запугивают их «сменой финансового номера». Злодеи более высокого уровня, — сектанты, строители пирамид, иностранные агенты, — пока что действуют более традиционными методами. Однако технология уже созрела и доступна каждому, у кого есть достаточные ресурсы. А ресурсы у крупных злодеев есть ого-го какие, рядовые мошенники тут даже рядом не стоят.

Полагаю, дальше мы с вами увидим очередную битву брони и снаряда. Телефонные компании ограничат, наконец, звонки из-за рубежа, мошенники или научатся хитрее подменять номера, или уйдут в Телеграм, Одноклассники и Вотсап. Полиция будет составлять базу голосов мошенников, мошенники научатся искажать голос при помощи специальных программ. Народ перестанет попадаться на старые уловки, мошенники разработают набор новых уловок. Нотариусы начнут строже проверять продавцов квартир, мошенники будут рассказывать жертвам, как лучше обойти проверки.

Вот, к примеру, относительно свежее — жулики звонят с номера вашего родственника и заявляют, что его похитили, и что нужно перевести им выкуп. При этом жуликам несложно предварительно выведать чувствительную информацию, позвонив этому самому «похищенному», ибо люди бывают довольно болтливы по телефону:

https://ria.ru/20210923/zvonok-1751394484.html

А вот угроза, которая проявится через несколько лет — сим-карты с электронной подписью. Если мошенник завладеет телефоном с такой сим-картой, возможности по продаже недвижимости и набору кредитов перед ним откроются самые широкие:

https://mobile-review.com/all/articles/operator/sim-karty-s-elektronnoj-podpisyu-zachem-i-dlya-kogo/

Прогнозы экспертов сбываются — мы с вами дожили до того самого киберпанка с хищными хакерами, которым нас пугают и интригуют начиная с 1970-х годов. Я чувствую себя персонажем научной фантастики и уже даже с некоторым нетерпением жду дальнейшего развития событий. Искусственный интеллект человеческого уровня? Роботы-рабочие? Генетическое программирование? Медикаментозный интернет? Как показал опыт прошлых десятилетий, мы разучились удивляться. Что бы ни выкатили на рынок яйцеголовые в этом десятилетии, человечество воспримет это как должное.