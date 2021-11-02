Да, старики у нас живучи, но им сулят плохую участь

Ну наконец-то власти избавятся от дармоедов: вымрут — и ни никаких больше забот! Не надо будет отрывать от бюджета — читай: от собственного широкого кармана — средства на их пенсии. И правда, толку от них никакого: налогов не платят, а какие-то пособия получают, причем вечно им мало.

Говорите, они на нормальную жизнь тяжким трудом заработали? Так это когда было — страна-то нынче другая, законы другие, да и потребности у власть имущих неизмеримо выше стали. А тут толпы нахлебников — непорядок!

Так ли, иначе ли рассуждали в нашем министерстве финансов, только заложили там в бюджет такое сокращение финансирования здравоохранения, за которым должно последовать резкое вымирание пенсионеров. Об этом заявил Михаил Делягин, зампредседателя комитета Госдумы, отвечающего за экономическую политику в стране. Дескать, Минфин наш надеется, что эти никому не нужные люди просто-напросто вымрут.

Запланировав, по словам депутата Госдумы, фактическое убийство еще большего числа россиян, власти слегка просчитались. Загляните на сайт Московского городского отделения КПРФ: там в его статье приводится несколько цифр, показывающих планы реального сокращения пенсионных расходов: в 2022 г. на 8,3 %; в 2024 г. до 13,6 %.

Однако Делягин считает, что чиновники Минфина недооценили живучести пенсионеров:

«При заложенном в бюджет 2021 года сокращении доли пенсионных расходов с 18,9% в 2018 году до 15,0% реальные расходы по этой статье за январь—август снизились лишь до 16,5%».

Введение пенсионной реформы и пандемия дали надежду властям на изрядное сокращение количества пожилых граждан: по прогнозу соцэкономразвития РФ, в нынешнем году число пенсионеров уменьшится на 400 тысяч человек, а в 2022 — на 326 тысяч.

Ну а если учесть предложение Натальи Метлиной, подвизающейся в депутатах Мосгордумы, о прекращении государственной поддержки пенсионеров, то стариков должны содержать их дети:

«Давайте требовать, чтобы дети проявляли заботу о пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать».

Дама заявила, что пенсионеры, жалующиеся на мошенников, похитивших у них сотни тысяч и миллионы рублей, имеют накопления, а значит, «богаты и состоятельны».

Отсюда вывод — «богатые» прокормятся сами, бедных пусть кормят родители, а для одиноких неимущих стариков власти запланировали вымирание.

Источники информации и картинок: ura.news mk.ru, 9111.ru, ura.news

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