 

На медиафасадах Москвы появились 3D-картины «Культурного кода»

02.11.2021, 11:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Москве на медиафасадах торговых центров появились 3D-изображения по мотивам муралов участников Международного фестиваля современного искусства «Культурный код» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Жители Москвы смогут увидеть изображения по мотивам муралов участников Фестиваля Саши Купаляна и Бонда, установленных на крупнейших торговых центрах столицы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мурал художника из Москвы, резидента арт-галереи VS unio Саши Купаляна называется «Душа воды». По словам художника, в своей работе он попытался зафиксировать и изобразить душу в разнообразных состояниях. В этой работе изображена Душа воды, чья текучая и изменчивая форма вдохновила Сашу на этот мурал.

«Я считаю, это здорово, что проект «Культурный код» выходит за границы места проведения Фестиваля и позволяет продемонстрировать работы художников широкой аудитории. Мне, безусловно, приятно, что мою работу выделили и разместили в Москве. Это хорошая практика, и я уверен, что она поможет масштабировать проект и популяризировать современное уличное искусство», – рассказал Саша Купалян.

Немецкий художник Бонд в своем мурале изобразил оптическую иллюзию, передающую идею глубины и объема, которая просматривается с одной точки. По замыслу автора, архитектурные элементы указывают на взаимосвязь между технологией и архитектурой.

С 30 октября по 7 ноября работы художников можно увидеть на больших цифровых экранах медиахолдинга MAER, расположенных на ТЦ «Каширская плаза» (Каширское шоссе, д.61Г) и ТЦ «Ривьера» (ул. Автозаводская, д.18).

Информационная справка:

Проект «Культурный код» объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом. Фестиваль «Культурный код» прошел в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края с 17 сентября по 15 октября 2021 года. Участниками проекта стали 62 художника и ассистента из 16 стран мира, которые создали на фасадах поселка 41 авторский мурал. Художники представили свои работы в самых разных стилях – от реализма и 3D до абстракции и живописи.



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