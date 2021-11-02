 

Россияне оценили слова Моргенштерна о праздновании Победы

02.11.2021, 11:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБолее двух третей опрошенных россиян (68%) не согласны с высказанным рэпером Моргенштерном мнением о том, что на празднование Дня Победы в РФ тратится слишком много денег, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, 70% опрошенных сограждан не согласны с другим мнением артиста о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а следует достигать побед в информационных и космических технологиях, передает ТАСС. Согласились с такой точкой зрения 22% опрошенных россиян.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, Моргенштерн сообщил в интервью телеведущей Ксении Собчак, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами. Позже рэп-исполнитель извинился за свои слова, заявив, что СМИ вырвали фразу из контекста.

Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проводит проверку высказываний Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона. Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что Моргенштерн готов дать объяснения следователю по поводу высказываний о праздновании Дня Победы. 



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