Экономика: Молдавия выкрутила руки Газпрому

Позиция Газпрома в переговорах с Кишиневом, казалось, была беспроигрышной. Однако условия заключенного контракта, озвученные молдавской стороной, удивляют своей щедростью со стороны российской компании. Что же может скрываться за кулисами нового соглашения?

Тяжелые переговоры Газпрома с Молдавией закончились подписанием пятилетнего контракта. Газпром довольно сухо прокомментировал это событие, заявив лишь, что контракт продлен на взаимовыгодных условиях. Молдавия же куда более разговорчива. Молдавские власти считают, что Газпром пошел на уступки, и радуются этому.

Со слов вице-президента Молдавии известно, что в ноябре цена российского газа для страны составит 450 долларов, а в декабре уже 400 долларов по новому контракту. Однако какая формула цены в новом соглашении до конца не ясно. Предыдущий контракт, который закончился 31 сентября, был с уникальной ценовой формулой. Полгода, когда спрос на газ падал и цены на споте тоже, Молдавия получала газ по цене с привязкой к спотовому рынку Европу, а полгода – когда спрос и цены на споте росли – по цене с нефтяной привязкой. По году стоимость газа для Кишинева выходила в 150-200 долларов за тысячу кубометров.

Но контракт закончился, и с 1 октября Газпром продавал Молдавии топливо по рыночным ценам, привязанным к спотовым ценам в Европе без каких-либо снижающих коэффициентов. Газ стал стоить по 700-800 долларов за тысячу кубометров, что для бедного Кишинева стало катастрофой. Впрочем, это не мешало Молдавии закупить несколько раз пробные мизерные партии по 1 млн кубометров газа в других странах. Цену европейцы поставили еще выше – за тысячу долларов за тысячу кубометров. Газпром же предлагал Молдавии в рамках контракта стоимость газа, привязанную к спотовому рынку, плюс скидка в 20-25%.

Что же получилось в итоге? «Формула ценообразования до конца непонятна. Обе стороны были согласны, что должна быть исключительно привязка к спотовому рынку. И спор шел исключительно по поводу размера скидки. РФ готова была дать скидку 20-25%, а Молдавия требовала 50%», – напоминает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Остается только гадать, какая ценовая формула в новом контракте. Первый вариант – цена на газ для Молдавии считается с привязкой к текущим ценам на споте. «Тогда получается, что Кишинев действительно выбил от Газпрома скидку в 50%. Потому что сейчас цена в Европе на споте как раз 900 долларов за тысячу кубометров, а Молдавия получит газ по 450 долларов», – рассуждает эксперт.

Второй вариант – цена на газ для Молдавии привязана к средним спотовым ценам за квартал, которые были шесть (или девять) месяцев назад. Это традиционная составляющая ценовых формул в долгосрочных коммерческих контрактах Газпрома. «Тогда ценовая формула ближе к газпромовскому предложению. То есть он предоставил Молдавии скидку в 25% к спотовой цене, которая полгода назад была меньше, чем сейчас», – говорит эксперт ФНЭБ.

Но оба этих варианта не объясняют, как цена на газ для Молдавии снижается до 400 долларов в первый зимний месяц – декабрь. Предыдущие два варианта предполагают рост цены на газ с каждым месяцем, учитывая ситуацию на спотовом рынке Европы.

Поэтому третий вариант – стороны снова подписали смешанную формулу цены, где все-таки есть не только привязка к споту, но и к ценам на нефть. Но в какой пропорции – сложно гадать.

«Разворот к нефтяной привязке выглядит странно. Это нелогично для Молдавии с политической точки зрения. Новое руководство страны рвется в Европу, которая настаивает на привязке к споту и уходу от привязки к нефтяным котировкам»,

– говорит Игорь Юшков. Поэтому, возможно, для Молдавии сделали специальные условия ценообразования на три зимних месяца – декабрь, январь и февраль – в виде некой дополнительной скидки. Это четвертый вариант, который бы объяснил 400 долларов в декабре против 450 долларов в ноябре. Понятно, что зимние месяцы самые сложные в силу резкого роста спроса на газ, поэтому цены на него обычно выше, чем в другие месяцы.

Второй важный момент, который яро обсуждали стороны – это молдавский долг в 709 млн долларов перед Газпромом, который образовался в предыдущие годы. Здесь Газпром добился того, что Молдавия признала сам факт существования долга. «Теперь спор переносится в сторону размера долга», – говорит Юшков.

Окончательная сумма долга и план возмещения будут определены после аудиторского отчета. Аудит проведет иностранная компания, которую выберет правительство Молдавии. Но стороны договорились до 1 мая 2022 года подписать соглашение об урегулировании задолженности. Речь идет о долге именно правого берега Днестра без учета Приднестровья – 430 млн долларов плюс пени, которые довели долг, по подсчетам Газпрома, до 709 млн долларов. Тема долга за газ со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики (а это целых 7,5 млрд долларов) не обсуждался ни во время переговоров, ни в подписанных протоколах, сообщил министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

В целом шансы того, что Молдавия все-таки выплатит этот долг, повысились. «Но если расчеты Газпрома не совпадут с результатами некоего аудита, то он, скорее всего, подаст иск в арбитраж и будет судиться с Молдавией», – считает Юшков. Хотя судебный опыт в Стокгольмском арбитраже в рамках исков Нафтогаза против Газпрома и обратно – неприятный. «Это серьезный судебный институт, но в итоге дело закончилось факсом, суд признал условие «качай или плати» и заставил платить Газпром Украине, но не признал условие «бери или плати» и не заставил Украину платить России. Все прекрасно понимают, что это полная ерунда и политическое решение», – говорит собеседник. В итоге он не исключает, что история с выплатой долга может затянуться, чего, возможно, Молдавия и будет добиваться, чтобы как можно дольше не отдавать долг.

«У Газпрома были стопроцентные переговорные позиции, у Молдавии – нулевые. Газпром мог и дальше дожать Молдавию, чтобы она сначала оплатила долг, и только потом подписали бы контракт и заставили бы платить за газ по-европейской рыночной цене. Любая другая коммерческая компания именно так и сделала бы. Но уже поднялся вой, что Газпром якобы использует монопольное положение, и он пошел навстречу», – говорит Юшков.

В целом история, со слов Молдавии, выглядит пока действительно так, что Газпром пошел на слишком щедрые уступки. Возможно, российская коммерческая компания получила взамен какие-то иные «плюшки», которые остались за кадром. Что это может быть?

Например, западная пресса писала о том, что РФ якобы выставляет политическое условие Молдавии – заставляет ее отказаться от евроинтеграции.

«Однако для Газпрома было бы наивно надеяться, что Молдавия перестанет идти по пути Украины и Прибалтики в сторону евроинтеграции. Мне кажется, что политических изменений со стороны руководства Молдавии ждать совсем не стоит. Оно продолжит ориентироваться на Евросоюз», – говорит Юшков.

По его мнению,

это Запад повесил РФ ярлык, что газ – это энергетическое оружие, и постоянно транслирует эту мысль в массы. Но практика показывает, что предоставление скидок на газ в обмен на некую политическую лояльность не работает.

«Например, Украине долгие годы предоставляли особые условия по торговле газом, но в итоге Украина – главный противник России, поливает ее грязью. Белоруссии тоже давали миллиардные скидки, но Минск не оглядывался на позицию РФ и вел абсолютно независимую от нас политику. Только когда Белоруссия сама оказалась под санкциями, ей ничего не осталось, как объединиться с Россией», – рассуждает собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Собственно, у самой Молдавии годами действовал уникальный контракт, по которому цена на газ была крайне низкой. Но это не помешало стране начать курс на евроинтеграцию. «Такого уникального контракта нигде не было. Это не привело к тому, что Молдавия оказалась в большей зависимости от РФ и развились какие-то пророссийские настроения», – говорит эксперт ФНЭБ. Возможно, предполагает Юшков, удалось договориться с Молдавией о том, что она не будет внедрять нормы Третьего энергопакета ЕС у себя и требовать разделения имущества Газпрома. «Однако в коммерческом контракте нельзя прописать гарантии государства, что оно не будет проводить реформы на энергетическом уровне во вред Газпрому. Это фантастика даже для Молдавии», – считает Юшков.

Третий вариант касается возможных переговоров по поводу перевода Молдавии на «Турецкий поток». В контракте в принципе можно прописать право Газпрома изменить точку сдачи-приема газа для страны или прописать не одну, как обычно, а две точки сдачи-приема газа. Это значит, что когда в 2024 году закончится транзитный контракт с Украиной, Газпром сможет перевести Молдавию с украинского маршрута на «Турецкий поток».

Договор с Молдавией будет действовать еще целый год после того, как в 2024 году закончится транзитное соглашение Газпрома с Украиной. «Могли прописать, что если не будет доставки транзитом через Украину, то доставим через Румынию. Но при нормальном тарифе за транзит как раз удобно поставлять газ в Приднестровье и Молдавию через Украину. Возможно, это является некой гарантией того, что Газпром будет готов прокачивать через Украину газ для Молдавии, но речь будет идти о небольших объемах в три млрд кубометров газа», – говорит Юшков. Но в целом в этой истории Газпром пока выглядит как непонятно ради чего сильно уступившая сторона.

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