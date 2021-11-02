“Предельный срок истек”. Офис генпрокурора будет просить суд отпустить Медведчука под личное обязательство

Пресс-служба не называет имени, но из описания обстоятельств дела очевидно, что речь идет о Медведчуке.

В Офисе генпрокурора пояснили, что предельный срок в шесть месяцев под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей истек, поэтому его дальнейшее продление невозможно.

Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – это личное обязательство с возложением обязанностей на подозреваемого, утверждают в ведомстве. Сегодня, 2 ноября, Печерский районный суд Киева рассмотрит это ходатайство.

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука в связи с указанной мерой пресечения:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд;

носить электронное средство контроля.

В то же время, в Офисе генпрокурора напомнили, что нардеп сейчас находится под круглосуточным домашним арестом и в рамках меры пресечения по другому уголовному производству – по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Дело касается незаконных поставок угля с оккупированных территорий Донбасса. Эта мера пресечения была избрана только 12 октября.

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более чем 200 млн грн. В деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”, сообщила Венедиктова.

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

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