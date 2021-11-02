“Dantes сошел с ума”. Дорофеева показала, что ей сделал муж
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Фото блина со шпинатом, с завернутыми в него сыром и овощами.
“Dantes сошел с ума”, – заявила Дорофеева.
Фото: nadyadorofeeva / Instagram
“Я, оказывается, и так могу готовить”, – отметил Dantes, разместив тот же снимок у себя в Stories.
Фото: vladimirdantes / Instagram
Контекст:
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Замуж за Дантеса Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.
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