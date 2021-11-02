 

“Dantes сошел с ума”. Дорофеева показала, что ей сделал муж

02.11.2021, 11:00, Новости дня
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Фото блина со шпинатом, с завернутыми в него сыром и овощами.

“Dantes сошел с ума”, – заявила Дорофеева.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

“Я, оказывается, и так могу готовить”, – отметил Dantes, разместив тот же снимок у себя в Stories.

Фото: vladimirdantes / Instagram
Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Замуж за Дантеса Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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