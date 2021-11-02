 

Узелков сорвал микрофон и со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео

02.11.2021, 11:00, Новости дня
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Редакция также разместила видео, на котором запечатлена реакция Узелкова на вопросы журналистки – в какой-то момент боксер поднялся из-за стола, снял микрофон и покинул помещение.

Слова, которые говорил журналистке Узелков, редактора программы заглушили. В репортаже отмечается, что съемки проходили в Виннице, где проживает боксер.

“Вячеслав Узелков со скандалом покинул интервью!  Боксера разозлили вопрос о том, почему он не видится со своими детьми после развода с Боржемской”, – говорится в описании к ролику.

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Узелков и Боржемская расстались в 2018 году – после 20 лет брака супруга боксера подала на развод. По словам Боржемской, она ушла от супруга после “крупной ссоры”, осознав, что не может находиться с ним в одном помещении. 

У бывших супругов есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия. Весной 2020 года Боржемская заявила, что дети не хотят видеться с отцом из-за его неприятных высказываний в ее адрес.

Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 16 лет назад. Последний бой в карьере боксера прошел в 2014 году. Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них.

Боржемская является экспертом программы на СТБ “Все буде добре”. В прошлом была тренером нескольких сезонов шоу “Зважені та щасливі” на этом же канале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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